التصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في انقلاب سيارة بالشرقية

صرحت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة 2 آخرين.

إخطار بحادث سير

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة تؤكد استقبال مستشفى العاشر من رمضان الجامعي جثة شاب شخصين مصابين بإصابات بالغة نتيجة تعرضهما لحادث سير بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة 2 آخرين.

نقل الجثمان والمصابين

دفعت هيئة الإسعاف بسيارات لنقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية وتقديم العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثمان الشاب بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فيما طالبت المباحث ببيان أسباب الوفاة وتقديم التحريات الكاملة حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.