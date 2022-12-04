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القبض على مدير محل بتهمة بيع كاميرات مراقبة سرية على «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
المتهم

المتهم

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية لاسلكية وأجهزةgbs" " بالقاهرة أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير محل كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) بالترويج لبيع (كاميرات مراقبة سرية لاسلكية - وأجهزة gbs"") من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

155 كاميرا لاسلكية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (155 كاميرا لاسلكية - 305 جهاز gbs""- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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