ضعف المياه في مدينة سمسطا وقرية مازورة ببني سويف اليوم.. 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، ضعف المياه عن مدينة سمسطا وقرية مازورة التابعة لها، اليوم الاثنين، لمدة 12 ساعة، وذلك لإجراء أعمال تطهير بمحطة المياه بالشيخ عابد.

تخصيص رقم ساخن للشكاوى

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، مع تخصيص رقم ساخن للأستفسار والشكاوى وهو 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

عودة المياه بقرى العلالمة وأبو صالح والغرقد وكفر الجزيرة

وضخت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف المياه، اليوم الاثنين، إلى قرى العلالمة وأبو صالح والغرقد وكفر الجزيرة، بعد 24 ساعة من الانقطاع والضعف وذلك على خلفية أعمال تطهير بمحطة الجزيرة بمركز ناصر.

منظومة لحماية مأخذ محطات المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، الاهتمام بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، حيث تقوم برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك اهتمام الشركة بسلامة المياه، ومأمونية تداول الصرف الصحى لتوفير خدمة أفضل للمواطنين.

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال تطهير بمحطات المياه في المحافظة، ضمن أعمال الصيانة الدورية.