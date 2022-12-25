انطلاق مؤتمر الطب البيطري بمطروح.. إنشاء صندوق المراعي بـ3 ملايين جنيه

نظمت كلية الطب البيطري جامعة مطروح، مساء اليوم الأحد، المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان «تحديات الطب البيطري.. المصاعب والحلول» تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي وبرعاية أيضا وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح.

كما حضر الدكتور فتحي فاروق، رئيس قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة إيمان خليفة عميد كلية الطب البيطرى جامعة مطروح، والدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، وعمداء وأساتذة جامعة مطروح ولفيف من العلماء والباحثين والشركات العاملة في مجال الطب البيطري ورؤساء ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية والمهتمين بتنمية الثروة الحيوانية بمطروح.

تنمية الثروة الحيوانية

أكد محافظ مطروح خلال فعاليات مؤتمر جامعة مطروح على أهمية الثروة الحيوانية في إطار تأكيد الدعم المتواصل للتنمية المستدامة، خاصة في هذا القطاع الحيوي نظرا لاشتغال أكثر من نصف سكان المحافظة في مهنة الرعي والزراعة باعتبارها أولى المصادر الاقتصادية في القرى والتجمعات الصحراوية، ولما تمتلكه محافظة مطروح من ثروة حيوانية ليس في الأعداد فقط، ولكن في النوعية والجودة مع ما تمتاز به من صفات عالمية، خاصة أغنام البرقى، والحاجة إلى تقديم مزيد من الرعاية والدعم لها مع لعودتها إلى أعدادها بعد تناقصها فى السنوات الأخيرة.

صندوق تنمية المراعي

وأوضح المحافظ أن محافظة مطروح أنشأت صندوق تنمية المراعى والثروة الحيوانية وتمويل مشروعات المرأة بتمويل مشترك بين محافظة مطروح ومشروع المراعي بتكلفة 3 ملايين جنيه، بهدف دعم المربين خاصة خلال فترات الجفاف مع تقديم قروض عينية من خلال تمويل دوار لتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية وبشروط وإجراءات ميسرة، وذلك بما يواكب توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بتنمية المراعي والثروة الحيوانية بالساحل الشمالي الغربي، ووصل عدد المستفيدين منه حتى الآن 87 مربيا للثروة الحيوانية بمطروح، كذلك حاجة المحافظة إلى الدعم بمزيد من الأطباء البيطريين والعمل على دفع مزيد من القوافل البيطرية إلى أقصى القرى والتجمعات الصحراوية لتقديم الدعم في مجال التحصينات والتطعيمات اللازمة والدعم بالأدوية البيطرية حفاظاً على الثروة الحيوانية، مع تمنياته بالوصول إلى توصيات وقرارات علمية وعملية تساهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتقديم مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة والتنمية بها.