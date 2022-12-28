المجلس السياحي المصري: افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية خلال 2022

شهد عام 2022 افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية على مستوى الجمهورية، في ظل استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة من أجل زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر لـ 30 مليون سائح سنويًا، في إطار تحقيق الاستخدام الأمثل لما تتمتع به مصر من تنوع كبير في المقاصد السياحية.

مصر تشهد حالة من الازدهار في قطاع السياحة

وقال الدكتور حازم عطية الله رئيس المجلس المصري لشئون السياحة وعميد كلية السياحة بجامعة حلوان، إن مصر تشهد حالة من الازدهار بقطاع السياحة، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، كأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والمتوقع استمرارها وتأثيرها على الدول المصدرة للسائحين لمصر، لافتًا إلى أن مصر تستهدف استقبال أعداد أكثر من السياح خلال الفترة المقبلة.

الأبناء يقومون بتحديد وجهة أسرهم السياحية وفقًا لدراسة أوروبية

وأضاف عطية الله في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن تنشيط السياحة هو علم مبني على أسس معينة تستهدف التعرف على كيفية الوصول إلى السائح لتوصيل رسالة له بأهمية زيارة مصر، وإبراز المقاصد السياحية المصرية المتنوعة، لافتًا إلى لإجراء دراسة استهدفت عددا من دول الاتحاد الأوروبي منها المانيا وفرنسا والنمسا، كشفت عن أن الأطفال والأبناء هم من يحددون الوجهة السياحية للأسرة، وهو ما يستوجب البحث عن وسائل الوصول إلى هؤلاء الشباب والأطفال لإقناع أسرهم بزيارة مصر.