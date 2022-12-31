صادرات مصر الزراعية تحقق رقما قياسيا وتتجاوز 6.3 مليون طن في 2022

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت خلال عام 2022 رقما قياسيا، حيث تجاوزت 6,3 مليون طن لأول مرة في تاريخها، وفقا لآخر تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وبلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي، وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وارتباك حركة التجارة الدولية، والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم هذا العام.

«القصير» أرجع السبب في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين، وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية، وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري، وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج، موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

فتح 16 سوقا جديدا

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد العطار، أنه خلال هذا العام نجح الحجر الزراعي في فتح 16 سوقا جديدا أمام المنتجات الزراعية المصرية، وهي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والفلبين وتشيلي وأوروجواي وفنزويلا وسلفادور وكوستاريكا وتونس ولبنان والأردن وباكستان وأوزبكستان وجنوب أفريقيا، وجاري العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقا جديدا في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيين، حيث تخطى عدد الأسواق الجديده التي قام الحجر الزراعي بفتحها 80 سوقا جديدا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار «العطار» إلى أن الحجر الزراعي قام خلال عام 2022 بإحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج، من خلال لجان الحجر المتواجدة بجميع المنافذ الحجرية ومواني الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك مواني الشحن للسلع الاستراتيجية حول العالم، إضافة إلى تطبيق كل المعايير الدولية للصحه النباتيه على كل الكيانات التصديرية، مما كان له بالغ الأثر في الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية حول العالم.

الإشراف على محطات التعبئة

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري، إن مفتشي الحجر قاموا أيضا بالتفتيش والإشراف على جميع محطات ومراكز التعبئة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى اعتماد ما يزيد على 3 آلاف من المزارع والكيانات التصديرية ورفع إحداثياتها، وذلك في إطار عملية تكويد وتتبع الصادرات الزراعية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية «GPS».

وفي إطار منظومة التحول الرقمي، أكد «العطار»، أنه تم الانتهاء من إدخال قواعد البيانات اللازمة لتفعيل المنظومة الإلكترونية على عملية الصادر والوارد، كما تم الانتهاء من منظومة الواردات، وجاري حاليا التشغيل التجريبي لها وتفعيلها في كل المواني المصرية، كما تم أيضا تم الانتهاء من ميكنة منظومة العاملين والشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى تطوير قدرات الفحص والتحليل المعملي حيث تم إنشاء 7 معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي في المواني الرئيسية، وذلك كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة لتحليل كل الواردات الزراعية، من أجل الحفاظ على الثروة الزراعية للبلاد، والنهوض بالمنظومة التصديرية، وتقليص زمن الإجراءات الجمركية، ومنع تكدس البضائع في المواني، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.