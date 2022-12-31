بدء رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني غدا

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، غدا الأحد، ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه.

وأشارت هيئة التأمينات، في تقرير صادر عنها، إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10 آلاف و900 جنيه، بدلاً من 9400 جنيه.

تحسين قيمة المعاشات

وأكدت «التأمينات الاجتماعية»، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 عامل مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعه لهم.

آثار تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إلى أن من الآثار المباشرة لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، أن الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 سيبلغ نحو 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه ليس هناك تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، مؤكدا أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة، مثل عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.