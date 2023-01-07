قناة الحياة تستعرض تقريرا عن تفاصيل التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد الميلاد

عرض برنامج الحياة اليوم، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تفاصيل التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد».

وأطلقت وزارة الصحة والسكان عيادة طبية متنقلة بالكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، لتنظيم خدمة طبية وعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، وذلك في إطار احتفالات المصريين بأعياد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور كريم ممدوح منسق القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة: «جرى توجيهنا على وجه السرعة لتامين الكنائس في جميع أنحاء القاهرة والجمهورية في ظل وجود عيادات متنقلة من تخصصات الباطنة والجراحة وعيادة الأسنان، وتوفير كل الأدوية المتاحة للطوارئ».

وعلى مدار يومين، تقدم هذه العيادات المتنقلة تخصصات متنوعة ما بين الباطنة والجراحة والأسنان وعيادة صحة المرأة لاستقبال أكثر من 1000 مواطن يوميا، وتقديم الخدمة العلاجية بالمجان.