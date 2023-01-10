مؤرخ: اليونان انبهرت بالحضارة الفرعونية.. وتطور علوم الطب خدم الإنسانية

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية الجغرافية والتاريخية والمُحاضر الدولي، إن كلمة «حتب» الفرعونية تعني السلام والرضا والسعادة، لذلك كانوا يدمجون أسماء الملوك في مصر القديمة بتلك الكلمة مثل الملك أمنحتب وليس «أمنحوتب» كما يقولها البعض، والملكة إياح حتب وتعني سعادة ورضا القمر.

المصريون القدماء ابتكروا علومًا كثيرة

وأضاف «الشماع»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن المصريين القدماء ابتكروا علومًا كثيرة للغاية، مثل الفلك والطب، واستفاد منها الأطباء اليونانيون، مثل أبقراط وجالينوس، موضحًا أن الابتكار يعني «شيئًا لم يكن موجودًا وأصبح موجودًا».

وأشار المؤرخ إلى أن كلمة طبيب تعني «سونو» في مصر القديمة، أما طبيبة «سونوته»، فتشير إلى كبيرة الأطباء، مضيفًا أن اليونان انبهرت بالحضارة المصرية الفرعونية في مجالات الطب رغم تفوقهم في المجال، متابعًا أن الشاعر اليوناني هوميروس قال عن مصر: «كل رجل هناك طبيب»، أما المؤرخ اليوناني هيرودوت قال عن مصر: «بين كل رجل ورجل في مصر طبيب»، وهذا ما يؤكد انتشار الأطباء في مصر القديمة.

تنافس حضاري عظيم بين مصر واليونان

وتابع أن اليونان كانت تشيد بالأطباء في مصر القديمة، على الرغم من التنافس الحضاري العظيم والمحمود بين مصر واليونان، مشيرًا إلى أن الطب في مصر القديمة قدم الكثير للإنسانية، إذ حاز متحدو الإعاقة التقدير والاحترام وكان لهم قسم عالٍ للغاية في العلاجات والطب.