ضبط شخص بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بأسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، فى إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

مزاولة أعمال الدجل والشعوذة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يُبدِ من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالي يتحصل عليه من المواطنين عن طريق تحويل الأموال عبر إحدى الخدمات الإلكترونية.

رسائل ومحادثات خاصة

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أمكن تحديد وضبط منشئ الصفحة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، بحوزته هاتفي محمول «محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم»، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.