نسبة التنفيذ في وحدة طب أسرة قرية السلام بسوهاج 90%.. تقدم 13 خدمة

تواصل مؤسسة «حياة كريمة»، في أعمال تطوير الريف وقرى محافظات مصر التي تعاني نقص الخدمات الأساسية، من خلال تدشين عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في ارتقاء المعيشة لأهالي هذه القرى.

ومن بين المحافظات التي لاقت نصيبا كبيرًا من مشروعات المبادرة الرئاسية، كانت محافظة سوهاج، حيث تستمر «حياة كريمة» في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية في قراها، والتي من بينها وحدات طب الأسرة؛ لتقديم خدمات طبية لائقة لأهالي القرى والنجوع والعزب التابعة لمراكز المحافظة.

من المتوقع التسليم النهائي للمشروع خلال شهر

ووصل نسبة التنفيذ في وحدة طب أسرة قرية السلام «العزبة المستجدة سابقا» إلى 90% تقريبًا، ومن المتوقع التسليم النهائي للمشروع خلال شهر، بحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وتشمل وحدة طب أسرة قرية السلام، الآتي:

١. عيادات متابعة أطفال.

٢. إسعافات أولية.

٣. متابعة حمل.

٤. خدمة منتفعين.

٥. خدمة كبار السن.

٦. صيدلة.

٧. عيادة أسنان.

٨. طب الاسرة.

٩. معامل الدم.

١٠. تجميع العينات.

١١. تثقيف صحي.

١٢. عيادة صحة عامة.

١٣. عدد كبير من المكاتب الإدارية والخدمات.

تحسين حياة المواطنين في القرى النائية

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.