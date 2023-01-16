توزيع ملابس جديدة على 200 أسرة أولى بالرعاية في قرية بالمحلة مجانا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 200 أسرة أولى بالرعاية في قرية صفط تراب، بمركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

200 أسرة

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وتم توزيع الملابس علي 200 أسرة .

الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تكلفة المعرض تراوحت 60 ألف جنيه دعما للاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وأن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة.

رصد الاحتياجات

وأوضح «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.