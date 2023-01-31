اختفاء سائق قبل 5 أيام بعزبة الهجانة وأسرته تعثر على جثته في حالة تعفن كامل

قبل 5 أشهر ضاق به الرزق فقرر الرجل الذي تجاوز الستين عاما، مغادرة مسقط رأسه في سوهاج إلى القاهرة قاصدا أحد أقاربه لمساعدته في توفير فرصه عمل.

سافر «حجاج.أ.م»، الذي يعمل سائقًا للقاهرة، وبمجرد وصوله عمل سائقا على سيارة «ميكروباص»، في موقف العاشر، وبعدها استأجر شقة في عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، لتستقر حياته في عمله الجديد حيث اعتاد السفر إلى سوهاج لرؤية أسرته بصورة دورية كل شهر.

الأختفاء

قبل 6 أيام لم يذهب «حجاج»، إلى الموقف للعمل على السيارة، فظن مالك السيارة أنه سافر إلى الصعيد كعادته ولكن الغريب أنه لم يخبره بسفرة حتى يستطيع تدبير سائق بديل للسيارة، وبعد مرور 4 أيام على اختفائه تلقى صاحب السيارة أتصالا من زوجته تسأله عنه بعد عجزها عن التواصل معه نظرا لغلق هاتفه.

العثور على الجثة

بدأ الشك يدخل قلب زوجته بشأن تعرضه لمكروه، بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها، حيث أنه مصاب بالسكر والضغط، قصدت الزوجة وأشقائها مسكنه في عزبة الهجانة، وبمجرد الوصول وطرق باب الشقة، فوجئت الزوجة برائحة كريهة وتم كسر الباب وكانت المفاجأة، حيث وجدت زوجها على السرير وجثته في حالة تعفن، فسقطت على الأرض مغشيا عليها، وتم إخطار الشرطة.

إنتقال ضباط المباحث

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر إلى الشقة محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعي «حجاج.أ.م»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.