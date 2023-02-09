أستاذ مناخ: الأنشطة البشرية تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي للكائنات

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن الأنشطة البشرية سبب تغير طبيعة الأرض، وأبرزها قطع الغابات وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث المياه، لافتا إلى أن الأنشطة البشرية تؤثر على البيئة وبالتالي التنوع البيولوجي لكل الكائنات الحية جميعًا وليس الإنسان فقط.

وأضاف: «التغيرات المناخية الناتجة عن الإنسان أكثر تأثير لها يكون على المدن الساحلية كالولايات المتحدة الأمريكية كونها تطل على محيطين من الشرق والغرب، لذلك تحدث فيضانات وأعاصير تدمر البنية التحتية وبالتالي انقراض للكائنات البحرية ودمار ودفن العديد من الجزر فضلًا عن غرق المدن الساحلية».

التناقض في الظواهر الجوية يؤثر على النباتات

وتابع «قطب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن ارتفاع درجات الحرارة ينتج عنه حرائق الغابات كما شهدنا العام الماضي، وبالتالي ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى أن كاليفورنيا كانت تتعرض لموجات شديدة الحرارة وموجات من الثلوج والأمطار الغزيرة، وبالتالي فإن التناقض في هذه الظواهر الجوية يؤثر على النباتات والإنسان والكائنات الحيوانية.

أهمية الحفاظ على التوازن البيئي

وأكد أستاذ المناخ، ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي وعدم تدمير وهدم المناطق الزراعية بالبناء عليها، مع تحديد نسب الزيادة السكانية التي تكون سببا أساسيا في الجور على الأراضي الزراعية وغيرها، لافتًا إلى ضرورة الاتجاه للبناء في المناطق الصحراوية وليس الزراعية.