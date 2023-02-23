محافظ بوسعيد يُوجه بتوصيل كابلات التليفون للمناطق السكنية الجديدة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بتوصيل كابلات التليفون الأرضي للمناطق السكنية الجديدة، جاء ذلك خلال استقباله المهندس محمد ماهر مدير عام تليفونات بورسعيد، بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل في الخدمات المقدمة بقطاع التليفونات بمحافظة بورسعيد.

الارتقاء بقطاع التليفونات

خلال اللقاء، أصدر محافظ بورسعيد توجيهات لمدير عام تليفونات بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل كابلات التليفون الأرضي للمناطق السكنية الجديدة، والمناطق التي لم يتم إدخال كابلات التليفونات الأرضية بها، كما وجه المحافظ بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع التليفونات، تماشيا مع أعمال التطوير الجارية في مختلف القطاعات.

أعمال تنمية غير مسبوقة

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن بورسعيد شهدت أعمال تطوير وتنمية غير مسبوقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أهمية التكامل والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت توسع في بناء مشروعات إسكان وتحتاج إلى مرافق وخدمات منها التليفونات