انطلاق فاعليات مسابقة «القندس» للمعلوماتية والتفكير الحسابي

تنطلق فاعليات مسابقة القندس المصرية في الفترة من 5 الى 23 مارس 2023 تحت إشراف ورعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهي مسابقة دولية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مجال المعلوماتية والتفكير الحسابي والمنهجي لحل المشكلات للمرحلة السنية من 10 إلى 18 عام.

ووفقا للموقع الرسمي للمسابقة، فإن أسئلة المسابقة تفاعلية وتعتمد على التفكير المنطقي والمنهجي ولا تحتاج أن يكون الطالب قد درس أي مواد لها علاقة بالبرمجة ولكنها تختبر قدرة الطالب على كيفية التفكير لحل المشكلات، ويحصل الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية على منحة تدريب برمجة بلغة «سي بلس بلس»، مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأجهزة الصيفية للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية.

ما هي مسابقة القندس؟

وتعد مسابقة القندس، مبادرة دولية تهدف إلى نشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس من جميع الأعمار، والمسابقة تنظم في أكثر من 50 دولة «3 ملايين مشارك»، وهي مصممة لجعل الطلاب متحمسين لدراسة علوم الحاسب، ويحصل كل مشارك على 45 دقيقة للإجابة على 12 سؤالاً تفاعلياً يركز على التفكير المنطقي، وإذا كنت من الطلاب الأوائل بمسابقة القندس المصرية، وسوف تحصل على منحة تدريب لمدة 45 ساعة خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة وتحسين مهارات حل المشكلات.

​الأولمبياد المصري للمعلوماتية

وتابع موقع المسابقة فإنه بعد انتهاء التدريب، يتم الاستعداد للتصفيات المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية، ويعتبر الأولمبياد المصري للمعلوماتية هي أكبر مسابقة برمجة لطلاب المدارس وتقام منذ عام 2003 تحت رعاية وإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث يتم اختيار الأوائل للانضمام إلى منتخب مصر للمعلوماتية، ويتم تدربيهم تحت إشراف مدربين أجانب ومصريين وتستطيع أن تمثل مصر في العديد من المسابقات الدولية.

تكلفة المشاركة في المسابقة والأولمبياد؟

وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع نفقات التدريب والمعسكرات والإقامة والسفر لتمثيل مصر دولياً.