مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي بالبحيرة «أسماء»

لقي شاب مصرعه فيما أصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و«كارو» أمام قرية كينج عثمان بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بحادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وكارو بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار عمل الفحوصات الطبية للمصاب.

أسماء المصابين والمتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى «أحمد عبد الحكم أحمد محمود»، 24 سنة، مقيم كفر الدوار، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة «خميس محمد عبد الحميد» 25 سنة، بكسر بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، و«إبراهيم خميس عبد الحميد» 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.