إصابة 10 أشخاص بينهم 7 طلاب في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

أصيب 10 أشخاص، بينهم 7 طلاب، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جهينة غرب محافظة سوهاج، أثناء توجههم إلى مدينة سوهاج الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا، يفيد إصابة 10 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى الجامعي

وتوجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل إلى المستشفى الجامعي، لتفقد حالات المصابين فى حادث طريق جهينة.

وقال رئيس الجامعة، إن المستشفى الجامعي استقبل بلغت 10 حالات، منهم طالب و6 طالبات من طلاب كليات المقر الجديد للجامعة، إضافة إلى السائق واثنين آخرين من غير منتسبي الجامعة.

الحالة الصحي للمصابين

وأضاف الدكتور أحمد جاب مدير المستشفى الجامعي القديم، أنه على الفور تم إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى المصابين للعلاج، مشيرا إلى إصابة 5 حالات من الطلاب بجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، و5 حالات أخرى باشتباه كسور.

وخلال تفقده للمصابين، شدد رئيس الجامعة على توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة، وتسخير كل الإمكانات لعلاج المصابين، إل أن يتم شفائهم وتجاوز تداعيات تلك المحنة التي تعرضوا لها، مؤكداً أن جميع المصابين حالياً حالاتهم الصحية مستقرة.