مدبولي: 7 شركات صينية قررت نقل وتوسعة مصانعها لمصر باستثمارات 5 مليار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال زيارة الشركة الصينية المصرية، أخبره رئيس الشركة بأن هناك 7 شركات صينية كبرى، أبدت اهتمام شديد سواء لنقل مصانعها أو عمل توسعات لها في مصر باستثمارات 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في مدينة السويس الجديدة، وعرضتها فضائية إكسترا نيوز، أنه مع اكتمال هذه المصانع ستنتج سنويا 8 مليار دولار، وهذا من خلال التفاوض مع المنطقة الاقتصادية.

وتابع: «أبلغت رئيس المنطقة بأنه سيقابل بنفسه رؤساء هذه الشركات، لأنهم سيبدأون زيارة مصر الأسبوع المقبل لعقد الاتفاقيات النهائية».

وواصل: «الدولة تعمل بدأب شديد على موضوع الصناعة سواء بالحوافز أو الإعفاءات أو إجراءات التيسير للحصول على الأراضي والرخصة الذهبية، الدولة تضع أمامها كيفية كسر فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتعظيم العائدات».