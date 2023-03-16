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مدبولي: 7 شركات صينية قررت نقل وتوسعة مصانعها لمصر باستثمارات 5 مليار

كتب:

محمد عزالدين
04:54 م | الخميس 16 مارس 2023
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال زيارة الشركة الصينية المصرية، أخبره رئيس الشركة بأن هناك 7 شركات صينية كبرى، أبدت اهتمام شديد سواء لنقل مصانعها أو عمل توسعات لها في مصر باستثمارات 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في مدينة السويس الجديدة، وعرضتها فضائية إكسترا نيوز، أنه مع اكتمال هذه المصانع ستنتج سنويا 8 مليار دولار، وهذا من خلال التفاوض مع المنطقة الاقتصادية.

وتابع: «أبلغت رئيس المنطقة بأنه سيقابل بنفسه رؤساء هذه الشركات، لأنهم سيبدأون زيارة مصر الأسبوع المقبل لعقد الاتفاقيات النهائية».

وواصل: «الدولة تعمل بدأب شديد على موضوع الصناعة سواء بالحوافز أو الإعفاءات أو إجراءات التيسير للحصول على الأراضي والرخصة الذهبية، الدولة تضع أمامها كيفية كسر فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتعظيم العائدات».

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