9 معلومات عن مواعيد عمل المحال والمقاهي في رمضان 2023

تبدأ الحكومة تطبيق مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023، بدايًة من الأربعاء المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يتم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة لمتابعة تطبيق مواعيد عمل المحال والمطاعم والكافيهات والورش وضبط الشارع والحد من أي تجاوزات والعمل على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين من خلال السماح لشركات النظافة وهيئات النظافة بالعمل في الفترة المسائية.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ «الوطن»، إن قرار مجلس الوزراء بمد مواعيد عمل وغلق المحال في شهر رمضان يأتي تيسيرا على المواطنين وأصحاب المحلات حيث أن معظم الأنشطة التجارية تنشط في الفترة المسائية بعد الإفطار مباشرة مثل الكافيهات والمقاهي، ومن أبرز النقاط الخاصة بمواعيد عمل المحلات في رمضان 2023.

مواعيد عمل المحلات

- مد عمل المحال والمطاعم والمقاهي والبازارات والمولات خلال شهر رمضان إلى الثانية صباحا.

- إتاحة العمل على مدار 24 ساعة في خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات خلال الشهر المبارك.

مواعيد عمل الورش

- مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية مستمرة حتى العاشرة مساء

- استثناء الورش التي تقدم خدمات عاجلة على الطرق ومحطات الوقود من مواعيد العمل.

- إتاحة العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام شهر رمضان لأنشطة تجارية مثل السوبر ماركت والبقالة، والمخابز ومحال الخضار والفاكهة والصيدليات ومحلات الدواجن.

مواعيد المحلات في عيد الفطر

- مد العمل بالمواعيد الجديدة بشأن عمل وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش حتى الثانية صباحا مستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

- تسيير لجان متابعة من المحافظات للتأكد من الالتزام بمواعيد عمل وغلق المحلات التجارية.

- أي تجاوز أو مخالفة لمواعيد عمل المحلات يتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنه لضبط الشارع والحد من أي مخالفات.