«رياضة الشرقية» تنظم ندوة عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، ستقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان «الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وفضائله بالتقرب إلى الله بالأعمال والعبادات»، ويتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

تطهير القلوب من الكراهية والحقد

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ أحمد السيد عبد الهادي عضو لجنة الدعوة الاسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها فضل شهر رمضان عند الله تعالى وكيفية الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل بترك الذنوب والتوبة عن المعاصي والرجوع إلى الله وكيفية التقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال والعبادات والصبر على الطاعات والإكثار من الصدقات وصلة الأرحام وأهمية تطهير القلوب من الكراهية والحقد والمشاحنات والحرص على أن نكون من أهل القرآن ويوضح أيضا أحكام الصيام وثوابه العظيم عند الله تعالى.