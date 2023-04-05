تجديد حبس السائق المتهم بدهس شاب في الخليفة 15 يوما

أمرت النيابة العامة، اليوم، بتجديد حبس سائق سيارة ملاكي بتهمة دهس شاب في أثناء عبوره الطريق بمنطقة الخليفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فضلا عن عرض السائق على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أثناء قيادة السيارة أم لا.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الخليفة يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول جثة شاب للمستشفى على إثر تعرضه لحادث سير.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشاب يدعى «عبدالرحمن أحمد» 30 عامًا، وأنَّه كان متواجدًا في منطقة الخليفة وأثناء عبوره الطريق تفاجأ بسيارة نقل مسرعة واصطدم بها، ولقي مصرعه في الحال.

تمّ تحرير المحضر اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.