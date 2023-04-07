ضبط متهم بتقديم مستندات مزورة للحصول على قرض بنكي بضمان الوظيفة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (موظف بأحد البنوك - بمحافظة الجيزة) بتضرر البنك من (أحد الأشخاص) لتقدمه للحصول على قرض شخصي بموجب مستندات مزورة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود البحث عن قيام (المشكو في حقه- مقيم بمحافظة القليوبية) بالتقدم بطلب لمسؤولي أحد البنوك للحصول على قرض شخصي بضمان الوظيفة بموجب مستندات مزورة ليتمكن من الحصول على قيمة القرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامه باصطناع تلك المستندات لتقديمها للبنك ضمن أوراق طلب الحصول على قرض شخصي.

وبفحص المستندات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.