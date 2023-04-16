القبض على صاحب مطعم في الغربية بتهمة التعدي على زبائنه بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بقيام مالك محل مأكولات في الغربية بالتعدي على المترددين عليه بسلاح أبيض، عقب رصد تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية يتضمن قيام مالك محل مأكولات بالمحلة بالتعدي على المترددين عليه بسلاح أبيض.

وتبين من الفحص أنّه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثانٍ المحلة بمديرية أمن الغربية من 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم تضرروا من مالك محل مأكولات، له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي عليهم بالضرب حال وجودهم في محل ملكه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، مُحدثاً ما بهم من إصابات إثر حدوث مشادة كلامية بينهم، نتيجة الخلاف على نقص وزن المأكولات تطورت إلى مشاجرة.

وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.