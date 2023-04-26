تعرف على موعد نهاية العالم الدراسي 2023 في المدراس والجامعات

أعلنت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي موعد انتهاء نهاية العالم الدراسي 2023 للمدارس والجامعات، حيث حددت المدارس خريطة الفصل الدراسي الثاني 2023، ومواعيد الدراسة بالتيرم الثاني والامتحانات لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة وكذلك الدبلومات الفنية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وحددت محافظة القاهرة موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة بدء امتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي من يوم السبت 6 مايو حتى 10 مايو، أما امتحانات الصف السادس الابتدائي فتبدأ من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، أما امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله تنطلق يوم السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

موعد انتهاء نهاية العام الدراسي 2023 للمدارس

وجاء موعد انتهاء نهاية العالم الدراسي 2023 للمدارس بعد انتهاء الامتحانات لكل مرحلة كما حددته الخريطة كالتالي:

- عقد امتحانات صفوف النقل يوم السبت 6 مايو 2023، - كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في نفس اليوم، وينتهي العام الدراسي في المدارس بمجرد انتهاء الامتحانات.

- عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو 2023.

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 يوم السبت 10 يونيو 2023.

موعد انتهاء نهاية العالم الدراسي 2023 بالجامعات

وفيما يتعلق بموعد انتهاء نهاية العالم الدراسي 2023 بالجامعات، فوفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023 سينتهي العام الدراسي بالجامعات يوم الخميس 1 يونيو 2023 بالتنسيق مع الجامعات، وسيتم عقد الامتحانات وفقا لطبيعة كل كلية، وتبدأ الإجازة بالجامعات عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم.