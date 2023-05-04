مراحل تصنيع منتجات «جريد النخل» ضمن برنامج «علمني حرفة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، جلسات تدريبية حرفية ضمن برنامج «علمني حرفة»، بمركز شباب الجزيرة الخضراء بمطوبس، يعتمد على خامات الطبيعة من الجريد والسعف، وتستمر فعالياته حتى الجمعة 5 مايو، يُشارك به 25 متدرب من أبناء القرية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكيل وزارة الشباب والرياضة: التدريب يُقدم مراحل تصنيع منتجات حرفية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التدريب يُقدم مراحل تصنيع منتجات حرفية مثل «الكراسي، والترابيزات» من جريد النخل التي تُباع للقرى السياحية ولأغراض الديكور الداخلي والخارجي بالمنازل.

وتشتهر قرية الجزيرة الخضراء، بزراعة النخيل وكثرة الأيدي العاملة المتميزة في تصنيع جريد النخيل، الذي يُعد في بعض الأحيان مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر بالقرية مما دفعهم إلى العمل على تطوير المنتجات لمواجهة تحديات السوق المليئة بالبدائل الصينية وغيرها.

ويقدم تدريب «علمني حرفة» بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية، ومحمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، ويستمر التدريب حتى يوم الجمعة المقبل بعد إتمام ورش العمل وتقديم المنتجات التي صممها المتدربون.

تنظيم برنامج ترفيهي احتفالا بيوم اليتيم

وفي سياق آخر، نظم مركز شباب شباس عمير، التابع لإدارة شباب قلين، برنامجاً ترفيهياً احتفالاً بيوم اليتيم حضره أكثر من 100 طفل، شارك الأطفال الألعاب الترفيهية، وشو العرائس، وإعداد باقة متنوعة من الفقرات الفنية، وتم توزيع الهدايا على الأطفال، في إطار احتفالات يوم اليتيم بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل، وأن يعيش حياة أفضل ومن خلال برامج إدارة تنمية النشء التي تُقدم العديد الفعاليات بمراكز الشباب منها الاحتفال بيوم اليتيم، الذى يعود الاحتفال به للمرة الأولى في عام 2003، باقتراح من أحد المتطوعين بجمعية الأورمان الخيرية بتنظيم حملة قومية لرعاية اليتيم، وتنظيم احتفال سنوي.

وأُقيم احتفال يوم اليتيم بمركز شباب شباس عمير التابع لإدارة شباب قلين، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبني أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع، وفريق عمل المركز.