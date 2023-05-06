صلاح الجودر: مصر هي النموذج المثالي للتعايش السلمي بين كل الأطياف

قال الدكتور صلاح الجودر، عضو مركز الملك حمد للتعايش السلمي، إن «الجهل عدو السلام» هو شعار مركز الملك حمد للتعايش السلمي، لافتًا إلى أن المركز تم إطلاقه عام 2018 بالولايات المتحدة لتعزيز التعايش بين البشر، موضحًا أن مصر هي النموذج المثالي للتعايش السلمي بين كل الأطياف، كما أن البحرين من الدول التي تضم جاليات يهودية وبوذية ومسيحية

المنطقة العربية لا يمكن أن تستقيم

وأضاف «الجودر» خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» الذي يذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن هدف المركز دفع العلاقات بين البحرين ودول المنطقة ورفع مستوى المواطن العربي في كل المناحي، موضحًا أن المنطقة العربية لا يمكن أن تستقيم في ظل التفاوت الاجتماعي، لافتًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني هي حلقة الوصل بين الحكومات والمواطن.

معالجة آثار كورونا

وأشار إلى أن دولة البحرين تأثرت بالأزمات العالمية كباقي الدول، لافتًا إلى أن المنامة وضعت خطة للتكيف ومعالجة آثار كورونا منذ بداية الجائحة، كما ذكر أن أفواج المدرسين المصريين بالبحرين أولى خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين، كما أن مصر ذات تاريخ طويل من المواقف المشرفة مع البحرين، مؤكدًا أن مملكة البحرين تحتفل بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، إذ كانت مصر أول دولة تعترف باستقلال البحرين.

المنامة تلجأ دائما للقيادة المصرية

وتابع أن مصر تتمتع بوضع خاص لدى البحرين، خاصة أن المنامة دائمًا ما تلجأ للقيادة المصرية في وقت الأزمات، كما أن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة، مضيفًا أن مركز الملك حمد للتعايش الشمالي إضاءة جميلة بالبحرين.