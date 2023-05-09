«الأزهر»: مجاملة الرجل لزوجته جبر خاطر ولا تصنف بأنها كذب

رد الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، على سؤال «هل مجاملة الزوج لزوجته تعتبر جبر خاطر أم كذبة؟»، قائلا: «الكلمة الطبية عليها أجر من الله سبحانه وتعالى، وفي حالة قول الزوج لزوجته «أنتِ أجمل إنسانة في العالم»، فهذا الأمر في نظره وليس بالضرورة كذب مطلق، إذ أنه يعد مدح وثناء وتشجيع.

بعض المجاملات لها آثار سلبية

وأضاف «شلبي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الأمر إذا تعلق بكذب حقيقي، فمثلا قوله لأحدهم: «أنت أكرم الناس معي»، هذا الأمر ليس فيه مشكلة شرعًا لأنه يجوز في حالة الزوج مع زوجته، ولكن هذا له أثر سلبي ونفسي واجتماعي، موضحا: «يجب مدح الأخريين بصفات فيهم، لأن مدح الأخريين بصفات ليست فيهم سيظن الأخريين أن تلك الصفة فيهم وبالتالي من الممكن ألا يفعلها مرة أخرى».

المجاملات رغب فيها الشرع

وتابع، أن مدح الزوجة لزوجها بأنه كريم وهو ليس كذلك، سيجعله يشعر أنه كريم ولن يغير من نفسه، مشيرًا إلى أن المجاملات التي تتعلق بالشكل أو بهدف التشجيع أو المدح أو الثناء أمر جائز ورغب فيه الشرع، وليس به مشكلة حتى لو خالف الواقع.