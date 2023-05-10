الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص المحال التجارية.. تعرف عليها

عدد من الإجراءات والخطوات البسيطة التي يستطيع من خلالها صاحب أي محل تجاري أو منشأة صناعية أو تجارية، الحصول على التصريح الخاص بمزولة العمل، من مراكز إصدار التراخيص التابعة للمحافظة الموجود بها المحل، وذلك في إطار تسهيل الحكومة لكافة الإجراءات الرسمية على المواطنين.

الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص المحالات التجارية

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن في التقرير التالي، الأوراق والمستندات المطلوبة لـ ترخيص المحال التجارية، وجاءت على النحو التالي:

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة الى برنت تأمينات لإثبات المهنة.

- أصل وصورة من عقد لمحل سواء كان إيجار أو تمليك.

- صورة وأصل السجل التجاري سارية.

- إذا كان عقد تمليك أو إيجار المحل باسم سيدة، يجب تقديم صورة الوكالة الشرعية بالإضافة إلى توضيح هوية الوكالة.

- يجب أن يكون الاسم التجاري مدون باللغة العربية في السجل التجاري.

- تقديم الملف بكامل المستندات المطلوبة إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمجلس المحلي.

شروط الحصول على رخصة محل من البلدية

- تحديد نوع النشاط المقرر للمحل التجاري في طلب للمجلس المحلي.

- صورة رسم توضيحي لمكان المحل والعنوان.

- صورة من رخصة البناء والبنية التي تضم المحل.

- يجب أن تكون وسائل التهوية صحيحة داخل المحل، حيث يلتزم صاحب المنشأة بالإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة بالمحل.

- يجب أن يكفل صاحب المحل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من الحرارة أو الرطوبة، من ملابس خاصة.

- مراعاة الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية للتأكد من سلامة المحل أو المنشأة.

- معاينة المحل تتم من جانب الإدارة المحلية خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الإخطار، وفى حالة استيفاء الشروط يتم إصدار الترخيص بعد سداد قيمة الرسوم المطلوبة وفقا للقانون.