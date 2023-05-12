مقتل طالب على يد صديقه في أبو حمص بالبحيرة

لقي طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي مصرعه طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة مع زميله عقب مشادة بينهما، بعد انتهاء الامتحانات بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الطالب إلى مستشفى أبو حمص المركزي لمحاولة إسعافه، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال علاجه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمقتل طالب في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد مصرع طالب عقب مشاجرة بينه وبين صديقه، عقب الانتهاء من الامتحانات، وحفظت الجثة داخل مشرحة مستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع «يوسف فرج رمضان أبو أحمد»، 19 سنة، طالب بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية ومقيم قرية جواد حسني، وتوصلت تحريات مباحث شرطة مركز أبو حمص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد هـ .م»، 17 سنة، طالب بنفس المدرسة ومقيم بندر أبو حمص.

مشاجرة بين طالبين في البحيرة

وأشارت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب المزاح بينهما عقب خروجهما من المدرسة أثناء تواجدهما بمنطقة زرزارة بمدينة أبو حمص.

وكشفت التحريات قيام المتهم بطعن زميله بسلاح أبيض في صدره ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم، محام بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 10 سنوات كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما، وذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.