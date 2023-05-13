استكمال محاكمة المتهم بقتل صديقه بحجر في كرداسة بسبب «8 آلاف جنيه» اليوم

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل صديقه في المنطقة كرداسة، بسبب خلافات على 8 آلاف جنيه.

خلاف على 8 آلاف جنيه وراء الجريمة

وحسب ما جاء في أمر الإحالة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قام المتهم «أ. م»، 20 عامًا، عامل، بقتل المجني عليه «ع. ج»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد نشوب خلاف بينهما على 8 آلاف جنيه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استخدم أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «حجر» وذلك على النحو المبين بالأوراق.

عامل يقتل صديقه في كرداسة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بقيام عامل بدائرة القسم بقتل أحد الأشخاص، بسبب امتناعه عن سداد 8 آلاف جنيه اقترضها منه ورفض سدادها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأحالته إلى المحاكمة الجنائية.