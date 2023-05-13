السجن 7 سنوات لـ4 متهمين بالتعدي على شخص في البلينا بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما بالسجن 7 سنوات على المتهمين «ع.ا.ى» و«ع. ا. ع» و«م. ط» و«ا. ك»، بتهمة التعدي ومحاولة هتك عرض المجني عليه «ب. ج»، بالإضافة إلى اتهامهم بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز البلينا.

ضبط المتهمين بالتعدي على شخص

تعود أحداث القضية إلى عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث يفيد بورود بلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بالتعدي عليه ومحاولة هتك عرضه كرها عنه بدائرة مركز البلينا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التأكد من صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين الأربعة، وبعد مواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

إحالة المتهمين إلى جنايات سوهاج

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي قررت اليوم السبت معاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات، بتهمة التعدي ومحاولة هتك عرض المجني عليه، بالإضافة إلى اتهامهم بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز البلينا.