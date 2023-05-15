والد الطفلة «رودينا» بعد مقتلها على يد جارتها: «هو فيه بشر كده»

«هو فيه بشر كده ربنا يرحمنا»، هكذا عبر محمد كامل، عامل، عن غضبه تجاه السيدة جارته التي أنهت حياة ابنته الطفلة رودينا ذبحا بسكين ووضع جثتها في جوال ودفنها في الرمال أعلى منزل المجني عليها، بعدما سرقت قرطها الذهبي.

وتابع "كامل" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن ما حدث صدمة كبيرة عليه وعلى أم الطفلة رودينا، موضحا «لم نتخيل أن يكون هنا في القرية بشر بهذه البشاعة وعدم الإنسانية، ما ذنب ابنتي التي كانت في طريقها لاستكمال حفظ القرآن لدى أحد المشايخ أن تعود جثة».

والد رودينا: ابنتي حافظة القرآن

واستكمل والدموع تملأ عيناه، «لم أتخيل أن رودينا حافظة القرآن أنها تموت بهذه الطريقة البشعة على يد ربة منزل تخلت من أي إنسانية»، مشيرًا إلى أنها طلبت المال عن طريق طرق الأبواب لكنا ساعدناها ولكن «فاقت عمل الشياطين حسبي الله ونعم الوكيل».

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح أن رودينا خرجت ظهر الخميس الماضي لمكتب تحفيظ، وتأخرت عن موعد العودة، وتحركنا للبحث عنها بالسؤال عند الأقارب والأحبة، ولكن فوجئنا أن شقيقة المتهمة تصدمنا بالخبر الحزين، وطالب بالقصاص العادل لقاتلة ابنته الطفلة رودينا.

تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة رودينا بقنا

قررت جهة التحقيق في نجع حمادي ، شمال محافظة قنا، تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة رودينا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في الجريمة التي ارتكبتها باستدراج الطفلة وإدخالها منزلها وسرقة قرطها الذهبي وذبحها وتقطيعها ووضعها في جوال، ودفنها في الرمال أعلى المنزل.

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، الخميس الماضي، تلقى إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد العثور على جثة طفلة من قبل الأهالي والأجهزة الأمنية في نجع حمادي.

وقالت تحريات مباحث مركز شرطة نجع حمادي، إن المتهمة من جيران أسرة الطفلة رودينا، وأن شقيقة الجانية، كشفت الواقعة، بالخروج في الشارع وإبلاغ أسرة "رودينا" بأن شقيقتها هي التي قتلتها وموجودة في الرمال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهمة في قتل الطفلة رودينا محمد كامل، 8 سنوات، لسرقة قرطها الذهبي لحاجتها للمال.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.