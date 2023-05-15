6 أنشطة للأطفال في البرنامج الصيفي بمساجد جنوب سيناء.. رحلات ترفيهية

أكد السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بتعليم الأطفال القيم واحترام الآخر، وكذلك أسس الإسلام الصحيح التي تعتمد على السلام والمحبة.

وذكر «غيط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساجد جنوب سيناء أصبحت منبرا لنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي، واحتضان الأطفال بعد انتهاء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.

6 أنشطة للبرنامج الصيفي

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن البرنامج الصيفي للأطفال انطلق بعدد من مساجد جنوب سيناء، والتي تهدف إلى تعليم الأطفال القرآن الكريم والحديث، إضافة إلى الأخلاق الحميدة وتعليم الوضوء والصلاة.

وتضمنت أنشطة البرنامج، ما يلي:

1- حفظ ما تيسر من القرآن الكريم.

2- تفسير جزء «عم».

3- الآداب العامة.

4- موسوعة الأخلاق الإسلامية.

5- مجموعة «رؤية» للنشأ.

6- رحلات تثقيفية وترفيهية.

8 مساجد بشرم الشيخ

وأوضح «غيط»، تحديد 8 مساجد في مدينة شرم الشيخ للبرنامج الصيفي للأطفال، إضافة إلى تخصيص مساجد بكل مدينة لتنفيذ البرنامج، وهي:

1- مسجد الصحابة بالسوق القديم.

2- مسجد المصطفى بحى النور .

3- مسجد الرحمن بالهضبة.

4 مسجد الفتح بالهضبة.

5 مسجد الوائل بالهضبة.

6 مسجد نادى الرياضات بالسوق القديم.

7- مسجد الصديق بالرويسات.

٨-مسجد القريه النوبية.