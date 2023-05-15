بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 9 أشخاص بكسور وجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، قبل كوبري «أبو حصيرة» بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة عبدالعزيز محمد عبدالباقي، 58 سنة، وشوقي محمد المسيري، 66 سنة، وسعدية حسن عبدالعزيز، 49 سنة، ومحمد كمال محمد، 24 سنة، وصبحي رياض القفاص، 70 سنة، وأحمد حمدي الكربوني، 32 سنة، ورجاء عبدالكريم القطقاط، 75 سنة، وصباح محمد عبدالغني، 49 سنة، وأحمد صدقي محمد فرج، 25 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات، ومقيمون بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.