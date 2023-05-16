رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: نستهدف زيادة القواسم المشتركة بين الجميع

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار ينطلق من مجموعة قيم راسخة أساسها احترام الدستور والانتماء للوطن ومؤسسات الدولة.

كلمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

وأكد أن هدف الحوار، هو زيادة القواسم المشتركة والمساحات بين الجميع، موضحا أن قراراته تحكمها المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل، وأن الحوار ليس ساحة للمناظرات ليحاول كل شخص إثبات صحة وجه نظره ولكن يقوم على أساس مبادئ الوطنية والتجرد.

جاء ذلك خلال فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر، وانطلقت الفعاليات بالنشيد الوطني، قبل بدء النقاش داخل اللجنة.

جلسات الحوار الوطني

ويناقش الحوار الوطني، اليوم، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذي يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، تُخصص جلستان لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وتُخصص جلستان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، بعد إدراج الجلستين على جدول أعمال لجنة السياحة.