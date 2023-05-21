الحجم والوزن المسموح به للأمتعة والحقائب في السفر الدولي على متن الطائرة

يصطحب المسافرون معهم حقائب وأمتعة، ويُكثر منها البعض لا سيما عندما تطول مدة السفر أو يكثر عدد الأشخاص المسافرين في رحلة واحدة، والأمر يكون مختلفا نسبيا في السفر على خطوط الطيران الدولية.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» عدد وحجم الحقائب والأمتعة التي يمكن اصطحابها في السفر الدولي، كما حددتها الشركة الوطنية مصر للطيران، والتي جاءت على النحو التالي:

درجة رجال الأعمال بأنواعها المختلفة

- درجة رجال الأعمال، الحد الأقصى قطعتين بوزن 32 كيلو.

- الكارت البلاتيني على درجة رجال الأعمال قطعتين وقطعة إضافية لحامل الكارت بحد أقصى 32 كيلو.

- كارت الإيليت على درجة رجال الأعمال، 3 قطع بوزن 32 كيلو.

- الكارت الذهبي على درجة رجال الأعمال، 3 قطع بحد أقصى 32 كيلو.

- الكارت الفضي على درجة رجال الأعمال، قطعتين وتخفيض 50% على قطعة واحدة إضافية على رحلات مصر للطيران ، بحد أقصى 23 كيلو.

- الكارت الذهبي على درجة رجال الأعمال «تحالف ستار» 3 قطع ، بحد أقصي 32 كيلو.

الدرجة السياحية بأنواعها المختلفة

- الدرجة السياحية، يكون طبقا لشروط السعر بحد أقصى 23 كيلو.

- الكارت البلاتيني على الدرجة السياحية، يكون طبقا لشروط السعر بالإضافة إلى قطعة أخرى لحامل الكارت، بحد أقصى 23 كيلو.

- كارت الإيليت على الدرجة السياحية، يكون طبقا لشروط السعر وقطعة إضافية لحامل الكارت يحد أقصى 23 كيلو.

- الكارت الذهبي على الدرجة السياحية طبقا لشروط السعر وقطعة إضافية لحامل الكارت، بحد أقصى 23 كيلو.

- الكارت الذهبي على الدرجة السياحية «تحالف ستار»، يكون طبقا لشروط السعر وقطعة إضافية لحامل الكارت، بحد أقصى 23 كيلو.

الحجم المسموح به للحقائب

وحددت مصر للطيران الحجم المسموح به للحاقب والذي يشغل حيزا مكانيا لا يزيد عن «92 × 61 × 76 سم» والوزن عن 32 كيلوجرام، ويُستثنى من هذه القاعدة حقائب الجولف والحيوانات الحية والكراسي المتحركة وعربات الأطفال، وفي حالة الزيادة يخضع الراكب لدفع رسوم إضافية.