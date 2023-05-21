«طب كفر الشيخ» تستقبل لجنة «دعم البرنامج التكاملي» لمتابعة العملية التعليمية

استقبلت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، لجنة دعم البرنامج التكاملي في الطب «5+2» التابعة للجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تأتي زيارتها لكلية الطب البشري بالجامعة لمتابعة ودعم التدريب الإكلينيكي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة «نظام الخمس سنوات»، برئاسة الدكتورة ثناء راضي، أستاذ الهستولوجي بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ونائب رئيس هيئة ضمان جودة التعليم، وعضوية كل من الدكتورة عفاف قراعة، أستاذ الأطفال بكلية الطب بجامعة الأزهر، والدكتورة هدي مخلوف، بكلية الطب بجامعة أسيوط.

حضر اللقاء الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد صدقة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني برج، مدير البرنامج، والدكتور هاني حسين، مدير الجودة بالكلية، والدكتورة مروه غلاب، مدير وحدة التعليم الطبي، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية.

رئيس الجامعة: التعليم الطبي يتغير بشكل مذهل وسريع

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن التعليم الطبي يتغير بشكل مذهل وسريع، ومصر شهدت تغيراً في نظام التعليم الطبي من نظام 6+1 إلى 5+2، مشيراً إلى أن تقييم التعليم كل فترة يصب فى صالح القطاع ويعود بالنفع والمصلحة والخير على كل المرضى المصريين.

وأكد «دسوقي»، أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية داخل محافظة كفر الشيخ والمجتمع المحيط بها.

وأوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، أن زيارة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات تأتي للوقوف على سير العملية التعليمية بالسنوات النهائية التي تدرس المواد الإكلينيكية «الباطنة العامة، وأقسام الباطنة الخاصة، والجراحة العامة، وأقسام الجراحة الخاصة»، وطرق التقييم المختلفة، وتشمل الزيارة الالتقاء بمجموعتين من الطلاب يُمثلان السنوات ما قبل الإكلينيكية والسنوات الإكلينيكية، للوقوف على طرق تدريس مقررات التعرض المبكر للمرضى والتدريب العملي لطلاب السنوات النهائية.

وتضمنت الزيارة لقاء برتوكولي لأعضاء الفريق مع عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومدير البرنامج، وزيارة الـskill lab، وأماكن التدريب الإكلينيكي، وملاحظة جلسات تعليمية، ومناقشة الطلاب، وتم تقديم عرض خاص بالتحديات المشتركة، ومناقشة التحديات الخاصة مع رؤساء الأقسام، ولجنة البرنامج، ومنسقي المجموعات التعليمية.

عقد اجتماع موسع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

وأثنت اللجنة على الخطوات المتخذة من قبل الكلية لتفعيل البرنامج التعليمي، والاستعداد للعام المقبل، والتجهيزات التى قامت بها إدارة الكلية، كما عقدت اللجنة اجتماع موسع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للحوار حول لائحة التعليم الطبي، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وقد اختتمت اللجنة أعمالها بتفقد معمل الكمبيوتر، ومعمل المهارات، والمشرحة، وتجهيزات المعامل بالكلية، بالإضافة إلى تفقد المستشفى الجامعي.