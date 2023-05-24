خبير بيئي: الدول الكبرى تتجه لتعزيز قدراتها العسكرية على حساب المناخ

أكد الدكتور صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مناخ أرضنا»، أن قضية التغيرات المناخية تحتاج إلى تكاتف جهود كل دول العالم، خاصة الدول الكبرى، التي تتحمل مسؤولية التسبب في تفاقم هذه الظاهرة، نتيجة الانبعاثات الحرارية الناتجة من مصانعها.

قضايا سياسية تؤثر على التزامات الدول الكبرى

وأضاف الخبير البيئي المتخصص في التغيرات المناخية، خلال مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش» مع الإعلامية مارينا المصري، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن أي قضية سياسية تؤثر على التزامات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ، مثل دول الاتحاد الأوروبي، بعد الأزمة الأوكرانية، اتجهت إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وتأخرت القضايا البيئية في الأولويات.

الأمن الغذائي وتحسين الصحة أولوية لمصر

وأوضح «عثمان» أن مصر تولي الملف البيئي أولوية كبرى، لأنه يؤثر على الأمن الغذائي والأمن الصحي، وظهر هذا في المجهودات المضنية التي بذلتها مصر حتى نجحت في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ (COP-27) في شرم الشيخ العام الماضي، لتعويض الدول المتضررة من التداعيات الكارثية للتغيرات المناخية.