كوريا الجنوبية تعلن انتشال حطام الصاروخ الفضائي لـ«بيونج يانج»

بعد إعلان كوريا الشمالية فشل محاولتها إطلاق صاروخ لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار اليوم الأربعاء، أعلن جيش كوريا الجنوبية انتشال الصاروخ الفضائي الذي أطلقته كوريا الشمالية، في نقطة السقوط.

قصة كوريا الجنوبية مع الصاروخ الفضائي

وأوضح جيش كوريا الجنوبية، أنه يجري عملية البحث عن الحطام المتبقي من الصاروخ الاستطلاعي لكوريا الشمالية وانتشاله، لافتا إلى أن ما تم انتشاله هو ما يربط بين المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ.

كوريا الشمالية تعلن فشل محاولتها إطلاق صاروخ فضائي

وقالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي «شوليما-1» لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت يوم الأربعاء بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.

فى السياق، أوضح جيش كوريا الجنوبية، أنه من المتوقع أن يتحقق من مواصفات الصاروخ الاستطلاعي بشكل شامل، وما إذا كانت كوريا الشمالية تستخدم مكونات أجنبية في الصاروخ، ومستوى التكنولوجيا به بعد انتشال الحطام المتبقي.

ونوهت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، إلى أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ الفضائي بالقرب من منطقة دونغ تشانغ-ري بإقليم بيونغ ان الشمالي.

الصاروخ سقط بعد التحليق 200 كيلومتر

وتابعت: «سقط الصاروخ في البحر الغربي على بعد 200 كيلومتر غرب جزيرة أوه تشونغ التي تقع على بعد 60 كليومترا غرب مدينة غونسان بإقليم جولا الشمالي بكوريا الجنوبية بعد التحليق 200 كيلومتر على نحو غير طبيعي».

يشار إلى أن حطام الصاروخ الكوري الشمالي سقط في المياه التي اتفقت كوريا والصين على إدارتها على نحو مشترك ويسمح فيها لقوارب الصيد الكورية والصينية بعملية الصيد دون إبلاغ مسبق.