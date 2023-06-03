عملة الكلب المشفرة تضع إيلون ماسك في قفص الاتهام.. تلاعب بالأسعار

قدم مجموعة من المستثمرين اتهامات مباشرة لـ إيلون ماسك مالك شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، للمرة الثالثة على التوالي، بالتلاعب الداخلي في العملة المشفرة «دوج كوين»، وأقاموا دعوى قضائية ضد أغنى رجل في العالم، أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن، تضمنت اتهامات لـ«ماسك» بالتلاعب بالسوق من خلال الاستشهاد ببعض الأفعال التي صدرت عنه مثل رسائل تويتر، ومشاركة منشورات لشخصيات مؤثرة مقابل رسوم، وتصريحاته في برنامج قناة «إن بي سي».

«دوج كوين».. عملة مشفرة

ووفقا لما نشره موقع «إنفيستينج»، تعتبر «دوج كوين» عملة مشفرة، وتتميز باستخدامها لوجه كلب من نوع شيبا إينو، كشعار لها، وظهرت لأول مرة في ديسمبر 2013، وسرعان ما أصبح لها مجتمعها الخاص على الإنترنت، وبلغت قيمتها السوقية نحو 70 مليار دولار أمريكي في أبريل 2021.

الاتهامات الموجهة لـ إيلون ماسك

وبحسب ما نشره الموقع، فإن الاتهامات الموجهة لـ إيلون ماسك تتلخص في أنه تلاعب في العملة، وباع العديد منها مقابل 124 مليون دولار في أبريل بعد زيادة بنسبة 30% في سعر العملات المشفرة، مع استبدال شعار دوجي» على منصة «تويتر»، والسماح لسعر «دوج كوين» بالانخفاض بعد الاستفادة من هذا النشاط عن طريق زيادة سعر العملة بنسبة مذهلة تبلغ 36000% في غضون عامين.

إيلون ماسك يرد على الاتهمات

لم يقبل «ماسك» هذه الاتهامات خاصة أنها وجهت أيضا إلى شركته «تسلا» أكبر شركة صناعة السيارات الكهربائية في العالم، إذ قدم طلبا إلى المحكمة في مارس، لرفض القضية على أساس أن المزاعم لا أساس لها من الصحة.

موقف العملة من الدعوى القضائية

لم تتأثر «دوج كوين»، بهذه الدعوات وإنما زاد نشاطها في الأيام الماضية، وحققت العملة مكاسب بلغت نسبتها 1%، إذ سجل سعرها في حدود 0.07 دولار.