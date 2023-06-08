لهذه الفئة جواز السفر ينتهي قبل مرور 7 سنوات.. قانوني يكشف التفاصيل

قال حازم محمد المحامي بالنقض إن جواز السفر مدة سريانه 7 سنوات، ويجب تجديده بعد انتهاء تلك المدة، وتحديث بيانات صاحبه، خاصة صورة الشخص نفسه فضلا عن بيانات الوظيفة طبقًا لبطاقة الرقم القومي.

جواز سفر الطلاب ينتهي في هذا الموعد

أضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أن فئة الطلاب ينتهي جواز السفر الخاص بهم عند موعد التجنيد المقرر لكل منهم، أي سن العشرين في حالة حصول الطلاب على مؤهل متوسط، أما في حالة حصول الطلاب على مؤهل عالي فإن استخراج جواز السفر مرهون بإثبات قيد من الجامعة والموقف من التجنيد.

وتابع الخبير القانوني أن الموقف من التجنيد بالنسبة للطلاب يكون مرتبط بانتهاء مدة الدراسة الجامعية، وبعدها يجب على الخريج الجامعي التوجه إلى منطقة التجنيد لحسم موقفه، أما في حالة حصوله على مؤهل متوسط فإن مدة التجنيد تحين بعد عامين أي أنه سينهي الدراسة وهي الدبلوم الفني عند عمر 18 سنة.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن اتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي المتعلق بسنة استخراج جواز السفر.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد خمسة آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات وهذه تخص أصحاب الشركات ذات رأس المال الصغير .

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

شروط استخراج جواز السفر

- أن يكون مصري الجنسية.

إجراءات لاستخراج جواز سفر أول مرة:

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.