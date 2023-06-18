«يا رايحين للنبي الغالي».. فرحة داخل منزل زوجين بعد فوزهما بقرعة حج الجمعيات

على ألحان أغنية «رايحة فين يا حاجة»، وفلكلور شعبي، بدأ أهالي إحدى القرى في الدقهلية بالاحتفاء بزوجين فاز في قرعة حج الجمعيات الأهلية، إذ شارك الأهالي والأقارب الفرحة معهما، وذلك قبل السفر إلى الأراضي السعودية.

وعلى مدار 3 أيام متواصلة، عمت الفرحة منزل الزوجين، إذ الأغاني والأناشيد الدينية، والرقص على الطبل والفلكلور، وتستمر الاحتفالية حتى سفر الزوجين إلى الحج بلحظات.

وعبر الأهالي عن فرحتهم، إذ قال جميل زكي، ابن مركز السنبلاوين بالدقهلية لـ«الوطن» إنه جرى الاحتفال وفقا للعادات الخاصة بالحج وفرحته، إذ بدأ الاحتفال منذ أيام، ويستمر حتى سفرهم اليوم الأحد 18 يونيو.

وأضاف أن أقاربه جاءوا من القرى المجاورة لمشاركتهم الاحتفال: «فرحة بسيطة، بالأغاني الخاصة بالحج، كان هدفنا نشر البهجة والفرحة في البيت، والناس والجيران شاركوا الاحتفال معنا».

استمرار الحفلات داخل منزل زوجين

وأضافت هناء فوزي، الفائزة بقرعة الحج، أن الاحتفالات مستمرة منذ أيام داخل منزلهم بالقرية، قائلة: «بعد فوزنا بقرعة الحج، كل الجيران والحبايب موجودين في فرحتنا، بأغاني وترديد وذكر رسول الله كلنا كنا فرحانين، وهتفضل الاحتفالات حتى سفرنا».