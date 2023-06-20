عاجل.. وقف الدفع النقدي لتذاكر قلعة قايتباي في الإسكندرية

أعلنت إدارة قلعة قايتباي في الإسكندرية، أنه بدءا من اليوم سيتم شراء تذاكر الدخول بالبطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر، إذ سيتم الدفع بها لاستلام تذاكر الدخول، مؤكدين أنه لا يوجد إمكانية الدفع النقدي، وذلك ضمن عمليات التطوير الالكتروني التي تتم في الوقت الراهن.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار تذاكر قلعة قايتباي في الإسكندرية، بحسب البيان الرسمي التي أعلنتها إدارة قلعة قايتباي؛ من أجل معرفة الراغب في الدخول قيمة التذكرة الخاصة به من أجل توفيرها داخل البطاقة البنكية.

أسعار تذاكر قلعة قايتباي في الإسكندرية

- المصريين والعرب: 60 جنيها مصريا.

- الطلاب المصريين والعرب: 30 جنيها مصريا.

- الأجانب: 100جنيه مصري.

- الطالب الأجنبي: 50 جنيها مصريا.

قلعة قايتباى أهم آثار الإسكندرية

وتعد قلعة قايتباى من أهم الآثار الموجودة فى مدينة الإسكندرية، فهى تقع بالقرب من ميدان المساجد فى منطقة الأنفوشى حاليًا، وتقع فى نهاية لسان أرضى يمتد غربى ميناء الإسكندرية الشرقى، حيث بُنيت على أنقاض فنار الإسكندرية القديم، وأنشأها السلطان الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباى الظاهرى.