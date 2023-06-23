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ضبط 3 أشخاص حاولوا تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة الجوي

كتب:

محمد بركات
12:44 م | الجمعة 23 يونيو 2023
عملات أجنبية

عملات أجنبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (ثلاثة أشخاص) بحيازتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة" مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد .

وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة .تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم محمد بركات