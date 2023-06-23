ضبط 3 أشخاص حاولوا تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة الجوي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (ثلاثة أشخاص) بحيازتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة" مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد .

وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة .تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.