«الري»: خطة لإحلال وتجديد منشآت النيل والترع الرئيسية

كشف تقرير لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن إعداد خطه إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية.

وأكد بيان لوزارة الري أن مسئولي القطاع يقومون بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة، حيث تم إنهاء أعمال الجسات لـ 8 قناطر بالوجه القبلي وعدد 15 قنطرة بالوجه البحري لإستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الإستراتيجية .

وعن أبرز الأعمال التي تم نهوها مؤخراً، أشارت الوزارء إلى أنهاء المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط والتى تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه .

ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى

كذلك إنهاء عملية ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ورفع كفاءه الطريق أعلي القنطرة لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه ، كما تم نهو أعمال صيانة عدد من القناطر (البستان - حجز 71 & 82 علي الرياح الناصري - أصفون - الكلابية - الراهبين - كفر ربيع) بتكلفة إجمالية تصل إلى 22 مليون جنيه ، بالإضافة لنهو عمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد وهويس سرياقوس بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليون جنيه ، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في (سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتي – قنطرة فم العباسي الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون) .

وعن أبرز الأعمال الجارية .. لفت التقرير إلى تحديث انظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع والمتوقع نهوها عام 2023، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا والمتوقع نهوها عام 2024، وعملية إنشاء قناطر ديروط الجديدة والمتوقع نهوها عام 2026.

طرح عملية صيانة عدد من بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية

وعن أبرز الأعمال المستقبلية .. أوضح التقرير أنه يجرى طرح عملية صيانة عدد من بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية، وعملية تدعيم قنطرة خفير شهاب الدين ، وأعمال تدعيم سقف مفيض دمياط والطريق أعلي السد والهويس والمتوقع نهوهم عام 2024، والتجهيز لطرح عملية إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة وعملية تدعيم قنطرة فم الباجورية والمتوقع نهوهما عامي 2025و 2026على التوالي ، وجارى عملية صيانة وتدعيم بوابات 16 فتحة بقناطر إدفينا والمتوقع نهوها عام 2024. كما يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروعات التي يتم تنفيذها ، مثل أعمال الرصد البيئي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات وتأمين بيئة العمل والتدريب علي أعمال السلامة المهنية.

تحديث منظومة تشغيل وإدارة المياه والتحكم بمجموعة قناطر الدلتا

كما يجرى حالياً تنفيذ عدد من الدراسات مثل تحديث منظومة تشغيل وإدارة المياه والتحكم بمجموعة قناطر الدلتا، ودراسة وتصميم وتجهيز مستندات طرح مشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة ، كما يجرى تنفيذ الرفع المساحي والجس الصوتي للفرش خلف عدد من القناطر بالترع والرياحات، ومن المقرر إستكمال دراسات ثبات منشآت القناطر طبقا لمخرجات الخطه الإستراتيجية، ودراسة حماية الأجزاء الخرسانية أو الحديدية بالقناطر المعرضه للمياه الغير عذبه مثل سد ومفيض دمياط وقناطر إدفينا ، وتقييم أعمال التدعيم التى تمت لبعض القناطر مثل قناطر زفتى وحجز جمجرة وتطبيق آليات الإستفادة منها بالقناطر الأخرى ، وأعمال الدراسات الإنشائية للقناطر مثل قنطرتى حجز ومفيض أبو الشقوق تمهيداً للبدء في التنفيذ .