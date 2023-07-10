غلق طريق قرية «كفر لبس» في أبوقرقاص بالمنيا لتنفيذ شبكة صرف صحي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية «كفر لبس» التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة أسمنت، اعتباراً من غدٍ، الموافق 11 يوليو الجاري، ولمدة 30 يوماً، نظراً لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ شبكة انحدار صرف صحي «الخط الرئيسي» بالطريق المرصوف المؤدي إلى محطة الرفع، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توفير طرق بديلة

من جانبه، قال تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتيسير على المواطنين من أبناء القرية تم توفير طريق بديل لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والكباري، وهو طريق ترعة سرى باشا من الناحية الشرقية، وطريق العرب من كفر لبس وحتى مدخل الطريق الصحراوي الغربي من الغرب، وكذلك طريق «ترعة سري باشا - أبو الصفا- منتوت».

مشروعات حياة كريمة

وتواصل مبادرة حياة كريمة تنفيذ المشروعات الخدمية داخل 192 قرية و757 تابعا ونجعا في 5 مراكز إدارية بمحافظة المنيا، هي مغاغة، االعدوة، اأبوقرقاص، املوي، وديرمواس.

وقبل أيام عقد محافظ المنيا اجتماعا شدد خلاله علي سرعة الانتهاء من تسليم جميع المجمعات الخدمية في قري المبادرة الرئاسية، لتشغليها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.