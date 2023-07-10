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إحالة 87 مخالفة تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

كتب:

آية حسنين
03:26 م | الإثنين 10 يوليو 2023
حملات تموينية على الأسواق بالدقهلية

حملات تموينية على الأسواق بالدقهلية

أكدت محافظة الدقهلية إحالة 87 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، بعد قيام مديرية التموين بشن حملاتها على الأسواق والمخابز بمختلف الإدارات التابعة للمديرية.

حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز 

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بأسعار مناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

ضبط 87 مخالفة تموينية بالدقهلية 

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات شملت مراكز ومدن دكرنس والمنصورة وتمى الأمديد وطلخا، 

وأكدت محافظة الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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بقلم آية حسنين