جدارية ضخمة تستعد لاستقبال ميسي في ميامي (فيديو)

يقوم الرسام الأرجنتيني بإضفاء اللمسات الأخيرة على جدارية ضخمة تجسد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي، في إحدى ضواحي مدينة ميامي بولاية فلوريدا، استعدادًا لاستقبال انضمام نجمها الجديد لصفوف نادي إنتر ميامي، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

‍#Argentina's artist Maximiliano Bagnasco @maxibagnascook painted a mural of compatriot football star #LionelMessi on a seven-story high wall in Wynwood, Florida, USA#MLS #InterMiamiCF #SelecciónArgentina @ARG_soccernews @AlbicelesteNews pic.twitter.com/QsC7DSVNnb