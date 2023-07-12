جدارية ضخمة تستعد لاستقبال ميسي في ميامي (فيديو)

يقوم الرسام الأرجنتيني بإضفاء اللمسات الأخيرة على جدارية ضخمة تجسد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي، في إحدى ضواحي مدينة ميامي بولاية فلوريدا، استعدادًا لاستقبال انضمام نجمها الجديد لصفوف نادي إنتر ميامي، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

بيكهام يعجب بالرسمة

وتشير تقارير محلية إلى بأن ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق وأحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، قد زار موقع الجدارية في ضاحية وينوود لدعم الفنان الذي قام بإنشائها، وأبدى إعجابه بالعمل.

ونشر الفنان الأرجنتيني صورًا ومقاطع فيديو تظهر عمله على الجدارية التي تصور وجه اللاعب الأرجنتيني الأسطوري، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، والفائز بلقب كأس العالم في قطر.

وأدلى الفنان الأرجنتيني، ماكسي باجناسكو، بتصريحات لشبكة «أي بي سي»، حيث صرح: «أريد الانتهاء من العمل بأسرع وقت ممكن، فأنا أبدأ العمل في السابعة صباحًا وأنهيه في الثامنة مساءً عندما يغيب الشمس».

Leo Messi a déjà une fresque géante en son honneur à Miami ! pic.twitter.com/Vu3i83n2pZ — BeSoccer (@BeSoccerFR) July 11, 2023

تقديم ميسي رسيمًا في حفل يوم الأحد المقبل

وأفاد موقع «ميامي هيرالد» بأن بيكهام شارك في رسم اللوحة مع الفنان، وقد زاد عدد متابعيه على إنستجرام بشكل كبير بعد تداول صور المشروع الفني، حيث وصل العدد إلى حوالي 316 ألف شخص.

ومن المتوقع وصول الأيقونة الكروية، ليونيل ميسي، إلى ولاية فلوريدا هذا الأسبوع بعد قضاء عطلته مع عائلته في منطقة الكاريبي.

وسيتم تقديم ميسي رسميًا في حفل يوم الأحد المقبل، بمشاركة زميله السابق في فريق برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، الذي انضم أيضًا إلى نادي إنتر ميامي.