توريد أكثر من 535 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

تذليل كافة العقبات أمام المزارعين

ووجه محافظ الشرقية الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 51 طن و 933 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535308 طن و 849 كيلو قمح.

حظر على أصحاب الأعلاف

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.